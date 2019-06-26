Строительный городок — бытовки и склад стройматериалов — стоял возле строящегося корпуса 326 несколько месяцев. Внезапно выяснилось, что он «самозахвачен», и городок разобрали. Теперь там, как и раньше, обычная парковка. Но скоро на этом месте появится новая многоэтажка.

О пресечении самозахвата земельного участка отчиталась столичная Госинспекция по недвижимости: «Осуществлен демонтаж металлического забора и 29-ти некапитальных строений». Местные жители, давно наблюдавшие этот забор и бытовки, были уверены, что это городок застройщика новых домов за «Флейтой». Там постоянно находились рабочие, въезжали и выезжали грузовики и тракторы, складировались стройматериалы. В инспекции Zelenograd.ru пояснили, что к застройщику эти бытовки и забор отношения не имели. А к кому конкретно, там не знают — не их вопрос. Бытовки разобрала управа.

При этом в прошлом месяце те же бытовки фигурировали в другом правонарушении. Роспотребнадзор и прокуратура заявили о грубых санитарных нарушениях, причем оба ведомства прямо называли оштрафованную организацию подрядчиком на стройке ЖК «Зеленоград-сити». При проверке выяснилось, что рабочие ели в этих бытовках, а там было грязно, отсутствовали условия для мытья рук, посуды и кухонного оборудования, продукты хранили на полу, там же стояли тазики с водой неизвестного назначения. Руководство застройщика — ООО «Ода Премиум» — оказалось недоступно для телефонного разговора.

В официальном сообщении инспекции по недвижимости адрес «самозахваченной» территории площадью более девяти гектаров обозначен как «корпус 328». Старожилы помнят, что корпус 328 — это «кошкин дом» возле Яблоневой аллеи, который снесли еще в 2010 году. Но теперь этот номер присвоен будущей многоэтажке, которую построят между строящимися корпусами 326 и 330. Будущий корпус уже существует на кадастровой карте. Это будет уже седьмой дом на месте массовой застройки в 3-м микрорайоне, на территории между Центральным и Московским проспектами.

По словам начальника Госинспекции по недвижимости Владислава Овчинского, на этом земельном участке «планируется строительство жилых домов и социальных объектов. Вопрос о реализации данной территории на торгах рассмотрят в ближайшее время». Возможно, поэтому бытовки и забор официально не замечали, но быстро убрали, когда встал вопрос об очередной застройке.

Еще один незаконный бытовой городок нашли на Озерной аллее, возле 7-го микрорайона. Бытовки стояли там годами. Их поставил МОЭК (это его территория), но без разрешения, пояснили в инспекции. МОЭК же их и убрал после предписания демонтировать городок.