Проверку бытовок за строящимся корпусом 326, где питаются рабочие, провели 3 марта. Воду туда привозят, поскольку центрального водоснабжения и канализации там нет. Нет условий для мытья рук, посуды и кухонного оборудования (электроплитки и мультиварки), говорится в постановлении зеленоградского районного суда. Продукты хранятся неупорядоченно, на полу. Моечных ванн нет, на полу стоят тазики с водой — их назначение непонятно, отмечается в документе. В бытовках грязно, нет моющих и дезинфицирующих средств.

Пищу готовят с нарушением санитарных норм — то есть, как попало. Пищевые отходы хранят тут же, возле бытовок. Есть повар, который готовит строителям еду, но у него нет медицинской книжки. Где берут продукты, неизвестно, — чеки подрядчик не смог показать.

За грубые нарушения санитарно-эпидемиологических норм оштрафовано руководство ООО «Столичное строительство» — это субподрядчики на стройке. Они должны были устранить нарушения — проще говоря, организовать нормальное содержание и питание строителей — в течение 50 дней. Срок запрета считали с момента проверки и он уже истёк. Но рабочие со стройки и сейчас часто ходят за продуктами в ближайшую «Пятерочку», а потом съедают их на скамейках, на детских площадках или прямо газонах у корпуса 360. Покупают то, что можно сразу съесть и выпить.

Новый жилой комплекс комфорт-класса «Зеленоград-сити» строится сейчас в самом центре 3-го микрорайона. В комплексе шесть монолитных домов разной этажности на тысячу квартир с высокими потолками, с коммерческими помещениями на первых этажах, детский сад и парково-прогулочная зона, подземный паркинг для автомобилей. Ввод в эксплуатацию — второй квартал 2020 года.