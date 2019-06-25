В мае прошлого года человеческие останки нашли в деревне Покров Солнечногорского района. За год поисковые отряды подняли в этом месте около 450 останков солдат — участников Великой Отечественной войны. 22 июня их захоронили у храма в Льялово. Братская могила пока безымянная.
«Сведений о данном воинском захоронении пока найти не удается, — сообщает солнечногорское отделение всероссийской общественной организации ветеранов „Боевое братство“. — Собирается информация по обрывкам истории. Карта генерального штаба ВОВ, рассказы жителей, ветеранов ВОВ».
Поисковыми и эксгумационными работами у деревни Покров занимались отряды «Отечество», «Плацдарм», «Витязь» и «80-й километр». Поисковки сообщали, что личных вещей при останках было мало — медальон, ладанка, несколько крестов.
По данным префектуры, в Льялово перезахоронили останки 434 советских солдат. «Скорее всего, это тылы 133-й стрелковой дивизии (1-го формирования), потому что по донесениям на 27 ноября 1941 года сведений о тылах этой дивизии нет. Судя по картам, они попали в окружение», предполагает командир ВПК ПО «Отечество» Михаил Пудовкин.
133-я стрелковая дивизия под командованием генерала-майора Василия Швецова формировалась в Сибири, а в октябре 1941 года принимала участие в боях под Калинином (Тверью), в ноябре — под Москвой. Газета «Красная звезда» в номере от 17 декабря 1941 года писала: ««Генерал-майор Швецов блестяще выполнил поставленную перед ним задачу: нанести удар во фланг немецкой группировки прорыва, развившей успех вдоль Ленинградского шоссе на северо-запад. Под ударами наших войск неприятельская группа была разрезана на две части, а её авангарды почти полностью уничтожены. Главные силы врага оказались запертыми в Калинине на длительный срок».
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