Поисковыми и эксгумационными работами у деревни Покров занимались отряды «Отечество», «Плацдарм», «Витязь» и «80-й километр». Поисковки сообщали, что личных вещей при останках было мало — медальон, ладанка, несколько крестов.



По данным префектуры, в Льялово перезахоронили останки 434 советских солдат. «Скорее всего, это тылы 133-й стрелковой дивизии (1-го формирования), потому что по донесениям на 27 ноября 1941 года сведений о тылах этой дивизии нет. Судя по картам, они попали в окружение», предполагает командир ВПК ПО «Отечество» Михаил Пудовкин.