Раньше маршрутка №164 ходила от платформы Алабушево до станции Крюково, теперь она едет до станции метро «Пятницкое шоссе». В Зеленограде микроавтобус делает несколько остановок: на Привокзальной площади, улицах Логвиненко, Новокрюковской, Заводской и возле 23 микрорайона. Проезд стоит 50 рублей.

Схема движения автобуса 164К от Алабушево до станции Крюково осталась та же: остановки «Центральная улица», «Школа», «Почтовая улица», «Сосенки», «Кладбище», «Выставочный зал», «Дворец единоборств», «Школа искусств», «Дежурная аптека», «Новокрюковская улица», «Станция Крюково». Дальше автобус должен делать остановки: «Заводская улица», «Зеленый бор», «Кутузовская слобода», «Пионерский лагерь „Спутник“», «Рузино-1», «Рузино-2», «Рузино-3», «Строительный рынок ГОШ».

Эта схема движения утверждена столичным департаментом транспорта. На самих же маршрутках указаны иные ориентиры: Брехово, санаторий «Энергия», Юрлово, «Азбука вкуса», ТЦ «Отрада», Медси". Но это в любом случае по пути.

В обратную сторону добавляется остановка «Брехово» и «Корпус 1407», но исключается остановка у строительного рынка на Пятницком шоссе. Маршрут коммерческий, тарифы устанавливает сам перевозчик. Льгот нет. Проезд можно оплатить картой «Стрелка».

Коммерческий автобус №164, курсировавший от станции Крюково до станции Алабушево, перестал работать в декабре 2016 года, а потом для него нашли нового перевозчика. Из Зеленограда к метро «Пятницкое шоссе» ходят автобусы «Мосгортранса» 400 Т и 400К, но они не останавливаются в Рузино.