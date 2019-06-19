Водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» почувствовал запах гари в салоне и экстренно остановился. Едва семейная пара с ребенком покинула машину, вспыхнуло пламя.

Инцидент произошел на улице Логвиненко напротив корпуса 1405 перед въездом в Андреевку. Прибывшие на место пожарные потушили машину за три минуты, хотя, судя по видео, сначала возникли какие-то проблемы с напором воды из автоцистерны.

По предварительной версии, автомобиль загорелся из-за неисправности топливного оборудования, сообщили Zelenograd.ru в пресс-службе МЧС.

Самыми распространенными причинами возгорания автомобиля на ходу обычно называют утечку топлива, перегрев двигателя, а также неисправности электрической системы в гибридных и электромобилях или же оснащенных газобаллонным оборудованием (ГБО). Однако, как утверждают очевидцы, ГБО в «Фольксвагене» хоть и присутствовало, но было отключено.