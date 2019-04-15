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Автомобиль загорелся на ходу возле «Иридиума» 15.04.2019 ZELENOGRAD.RU

Отечественный внедорожник «Нива» направлялся в сторону Крюковской площади. Возле «Иридиума» у него на ходу что-то загорелось в моторном отсеке. Водитель успел остановиться и покинуть салон автомобиля. Никто не пострадал.

Инцидент произошел в понедельник, 15 апреля, около 12:20. Пожарные оперативно прибыли на место ЧП и с помощью пеногенератора «Пурга» ликвидировали возгорание, сообщили Zelenograd.ru в МЧС.

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