Отечественный внедорожник «Нива» направлялся в сторону Крюковской площади. Возле «Иридиума» у него на ходу что-то загорелось в моторном отсеке. Водитель успел остановиться и покинуть салон автомобиля. Никто не пострадал.

Инцидент произошел в понедельник, 15 апреля, около 12:20. Пожарные оперативно прибыли на место ЧП и с помощью пеногенератора «Пурга» ликвидировали возгорание, сообщили Zelenograd.ru в МЧС.