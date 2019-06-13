Избиения зафиксировали камеры видеонаблюдения. Сейчас ведется служебная проверка, причастных к побоям сотрудников колонии-поселения отстранили от занимаемых должностей.

На одной записи заместитель и дежурный помощник начальника заводят осужденного в какое-то помещение и избивают его руками и резиновой палкой. После экзекуции поселенец вышел из комнаты, едва способный передвигаться самостоятельно. На другой записи полковник, начальник колонии, вывел осужденного на плац и в присутствии свидетелей четыре раза ударил его кулаком. Об этом пишет «Говорит Москва» со ссылкой на заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерия Максименко.

«Это происходит не за полярным кругом, а в Москве. Люди от своей безнаказанности потеряли голову и страх, честь и совесть. Эти люди не должны быть офицерами, они уже отстранены. Хочу донести до всех сотрудников ФСИН: дорогие товарищи, ни одно ваше преступление не останется безнаказанным», — цитирует Валерия Максименко «Говорит Москва».

Видеоархивы подняли после ряда жалоб осужденных в центральный аппарат ведомства на применение к ним физической силы со стороны руководства колонии-поселения № 2 в Зеленограде. Материалы передали для дальнейшего расследования в следственный комитет, сообщили Zelenograd.ru в пресс-службе ФСИН.

Несмотря на то что уличенных в рукоприкладстве сотрудников колонии отстранили от службы, на сайте ФСИН они значатся в прежнем статусе. Как нам пояснили в ведомстве, это связано с тем, что служебная проверка еще не окончена.