Интернет-магазин одежды и обуви Wildberries открыл тринадцатый пункта выдачи заказов в Зеленограде, в корпусе 514 (5-й торговый центр). Он удобен не только жителям 5-го микрорайона, но и тем, кто въезжает в город с Ленинградского шоссе на Московский проспект.

Новый «Вайлдберриз» работает с 10:00 до 21:00. Вход — с левой стороны здания. От автобусной остановки «Московский проспект» до него около ста метров. Припарковаться можно возле «Азбуки вкуса» или с тыльной стороны здания.

Раньше мы писали, что пункт займёт бывшее помещение Сбербанка, которое пустует несколько лет после закрытия отделения, но он открылся на месте магазинчика со свежей выпечкой, лепешками и самсой — их вывеска до сих пор висит на витрине.

Wildberries — удобный магазин. Выбирая товары на сайте wb.ru, покупатель выбирает также и способ получения заказа: доставку курьером или самовывоз из ближайшего пункта выдачи. Получая товар, после примерки (примерочными оборудованы все пункты выдачи заказов) или осмотра можно отказаться от покупки, в случае, если что-то не подошло.

Постоянные акции и скидки позволяют купить вещи значительно дешевле, чем в обычных магазинах. Также действует накопительная система скидок. Сервис бесплатной доставки курьером удобен всем, кому товары комфортнее примерять дома или получать сразу с доставкой, при этом и в пунктах выдачи, и у курьеров есть возможность оплатить заказ как наличными, так и картой. У магазина широкий ассортимент товаров, в том числе продукты питания, корма для домашних животных.