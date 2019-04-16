Постоянные акции и скидки позволяют купить вещи значительно дешевле, чем в обычных магазинах. Также действует накопительная система скидок. Сервис бесплатной доставки курьером удобен всем, кому товары комфортнее примерять дома или получать сразу с доставкой, при этом и в пунктах выдачи, и у курьеров есть возможность оплатить заказ как наличными, так и картой. У магазина широкий ассортимент товаров, в том числе продукты питания, корма для домашних животных.

Режим работы нового пункта выдачи пока неизвестен. Для желающих работать в Wildberries есть специальный сайт.