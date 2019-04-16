В мае интернет-магазин одежды и обуви Wildberries откроет тринадцатый пункта выдачи заказов в Зеленограде, в корпусе 514 (5-й торговый центр). Он будет удобен не только жителям 5-го микрорайона, но и тем, кто въезжает в город с Ленинградского шоссе на Московский проспект.
Wildberries — удобный магазин. Выбирая товары на сайте wb.ru, покупатель выбирает также и способ получения заказа: доставку курьером или самовывоз из ближайшего пункта выдачи. Получая товар, после примерки (примерочными оборудованы все пункты выдачи заказов) или осмотра можно отказаться от покупки, в случае, если что-то не подошло.
Постоянные акции и скидки позволяют купить вещи значительно дешевле, чем в обычных магазинах. Также действует накопительная система скидок. Сервис бесплатной доставки курьером удобен всем, кому товары комфортнее примерять дома или получать сразу с доставкой, при этом и в пунктах выдачи, и у курьеров есть возможность оплатить заказ как наличными, так и картой. У магазина широкий ассортимент товаров, в том числе продукты питания, корма для домашних животных.
Режим работы нового пункта выдачи пока неизвестен. Для желающих работать в Wildberries есть специальный сайт.
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