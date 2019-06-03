Опрос о форме выборов депутатов Мосгордумы — в интернете или, как обычно, на избирательных участках — запущен на портале «Активный гражданин» для жителей всех районов Зеленограда. Власти агитируют за первый вариант. Решается вопрос, станет ли Зеленоград одним из трёх избирательных округов Москвы, в которых пройдёт эксперимент по электронному голосованию во время выборов в Мосгордуму в сентябре.



Поучаствовать в опросе можно с 3 по 9 июня. «Хотели ли бы вы иметь возможность проголосовать за депутатов Мосгордумы удаленно, используя компьютер, ноутбук или планшет?» — так сформулирован вопрос. Можно выбрать три варианта — да, нет, еще не решил(а).

«Больше не надо будет менять свои планы, отменять встречи, прогулки, торопиться домой с дачи на избирательный участок — достаточно просто зайти в интернет с компьютера или любого мобильного устройства и отдать голос за своего кандидата» , — поясняют свою позицию организаторы голосования (то есть, правительство Москвы). Также отмечается, что система контроля и идентификации исключит возможность повторного голосования.



Это не значит, что в случае перевеса голосов за онлайн-выборы избирательных участков не будет — они будут в любом случае. Это эксперимент, не противоречащий выборному законодательству. Дистанционное голосование за кандидатов в депутаты Мосгордумы проводится одновременно с выборами «в реале». Порядок проведения экспериментального голосования утвержден федеральным законом №103 от 29 мая 2019 года.



Принять участие в опросе могут пользователи, зарегистрированные на портале мэрии mos.ru с указанными в профиле паспортными данными, СНИЛС, адресом регистрации в Москве и прочими персональными данными.



Выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва состоятся 8 сентября. 77% участников опроса Zelenograd.ru ответили, что готовы голосовать в интернете.