1 комментарий
Как голосовать на выборах в Мосгордуму — «по старинке» или онлайн. Мэрия запустила опрос 03.06.2019 ZELENOGRAD.RU

Опрос о форме выборов депутатов Мосгордумы — в интернете или, как обычно, на избирательных участках — запущен на портале «Активный гражданин» для жителей всех районов Зеленограда. Власти агитируют за первый вариант. Решается вопрос, станет ли Зеленоград одним из трёх избирательных округов Москвы, в которых пройдёт эксперимент по электронному голосованию во время выборов в Мосгордуму в сентябре.

Поучаствовать в опросе можно с 3 по 9 июня. «Хотели ли бы вы иметь возможность проголосовать за депутатов Мосгордумы удаленно, используя компьютер, ноутбук или планшет?» — так сформулирован вопрос. Можно выбрать три варианта — да, нет, еще не решил(а).

«Больше не надо будет менять свои планы, отменять встречи, прогулки, торопиться домой с дачи на избирательный участок — достаточно просто зайти в интернет с компьютера или любого мобильного устройства и отдать голос за своего кандидата» , — поясняют свою позицию организаторы голосования (то есть, правительство Москвы). Также отмечается, что система контроля и идентификации исключит возможность повторного голосования.

Это не значит, что в случае перевеса голосов за онлайн-выборы избирательных участков не будет — они будут в любом случае. Это эксперимент, не противоречащий выборному законодательству. Дистанционное голосование за кандидатов в депутаты Мосгордумы проводится одновременно с выборами «в реале». Порядок проведения экспериментального голосования утвержден федеральным законом №103 от 29 мая 2019 года.

Принять участие в опросе могут пользователи, зарегистрированные на портале мэрии mos.ru с указанными в профиле паспортными данными, СНИЛС, адресом регистрации в Москве и прочими персональными данными.

Выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва состоятся 8 сентября. 77% участников опроса Zelenograd.ru ответили, что готовы голосовать в интернете.

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Обсуждение
Юрий Парф
8 часов назад
Как то зашел на избирательный участок , одним из первых, прозрачная урна уже была забита . В интернете ещё легче, всё это проделать. Одну партию, её все знают в этот раз надо прокатить.
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