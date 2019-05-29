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Водитель легковушки погиб при лобовом столкновении с фурой. Четырехлетний пассажир получил травмы 29.05.2019 ZELENOGRAD.RU

Смертельное дорожно-транспортное происшествие спровоцировал водитель «фольксвагена». Он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком MAN.

Водитель легковушки погиб, его пассажиры — женщина с четырехлетним ребенком — получили травмы разной степени тяжести.

Авария произошла на 31-м километре Ленинградского шоссе, перед Черной Грязью, около восьми вечера в среду, 29 мая. Причина, по которой «фольксваген» выехал на полосу встречного движения, устанавливается, сообщили Zelenograd.ru в пресс-службе регионального управления полиции.

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