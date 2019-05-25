Грузовик врезался в стоящие перед светофором автомобили. Три человека в результате погибли, еще два пострадали. Один из погибших — зеленоградец.
Трагедия произошла на пересечении Ленинградского шоссе с «бетонкой» в шести километрах от Зеленограда в 5:20 утра в субботу, 25 мая.
Легковой автомобиль Renault, фургон Hyundai и кроссовер Suzuki Grand Vitara стояли перед светофором в ожидании разрешающего сигнала. Все — в попутном направлении от Москвы. Водитель грузовика Volvo, 45-летний житель Луги, ехавший в том же направлении, не среагировал на стоящие впереди машины и врезался в Suzuki.
Кроссовер оказался не просто зажат между двумя грузовыми фургонами, а буквально впаян в-под Hyundai. Водитель Suzuki, 37-летний зеленоградец, и два его пассажира скончались на месте. Еще одного пассажира, 30-летнюю женщину, с тяжелыми травмами доставили в реанимацию, сообщили Zelenograd.ru в пресс-службе главного управления МВД по Московской области.
О втором пострадавшем, которого осмотрели на месте происшествия и направили на амбулаторное лечение, а также о двух погибших пассажирах кроссовера официальной информации на момент публикации нет.
Полиция продолжает расследовать обстоятельства и причины произошедшего. Со слов же очевидцев, водитель Volvo уснул за рулем и ехал с превышением скорости. Полиция выясняет, так ли это. Также у него взяли кровь для исследования.
В ликвидации последствий ДТП участвовали 23 человека на восьми спецмашинах, сообщает региональное управление МЧС. Обошлось без возгорания и разлива топлива.
Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру беременным, впечатлительным, людям с неустойчивой психикой, с сердечными заболеваниями и лицам младше 18 лет. Также в видео присутствует ненормативная лексика.
Меньше чем через три часа ближе к Зеленограду на Ленинградском шоссе рядом с Елино произошло еще одно ДТП с грузовиком — перевернулась «ГАЗель». Здесь обошлось без пострадавших.
Затрудненное движение рядом с местом происшествия наблюдалось более десяти часов. Главным образом потому, отметили очевидцы, что многие притормаживали, чтобы сфотографировать или снять на видео последствия прооисшествия.
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