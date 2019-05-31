Ставка налогов на землю и недвижимость снижена для жителей частных домов деревень, входящих в состав поселения Андреевка. На два года — а потом с большой вероятностью налоговую ставку поднимут.

Решение о снижении налогов за 2018 и 2019 годы принял совет депутатов поселения. Сейчас он расформирован из-за административной реформы — теперь Андреевка в составе городского округа Солнечногорск, у поселений района больше нет своих депутатов и советов.

Земельный налог рассчитывается от кадастровой стоимости участка. Снизить налоговую ставку на землю и имущество с 0,2 до 01% от кадастровой стоимости решено по просьбе жителей деревень Баранцево и Жилино, рассказал Zelenograd.ru глава поселения Иван Ульянченко. Это предусмотрено налоговым законодательством: частники могут платить по ставке от 0,1 до 0,3%, а конкретный размер ставки утверждают местные власти.

Новую налоговую ставку будет утверждать в 2020 году совет депутатов Солнечногорска. Прогнозы неутешительные, считает Ульянченко, — почти все подмосковные городские округа поднимают ставки до 0,3%. «Это наш подарок под конец [работы муниципальных депутатов]», сказал глава Андреевки.

В самом поселке Андреевка частных домов осталось немного, снижение налогов актуально в основном для Бакеево, Баранцево, Жилино, Алабушево, Горетовки.