В июне на площади Юности представят выставочный сад итальянского ландшафтного дизайнера Катюши Ратто. Для этого строят павильоны со стеклянной крышей. Растительность останется на площади до начала сентября.
Летние сады размещают на московских площадках в рамках фестиваля «Цветочный джем». Это работы финалистов международного конкурса городского ландшафтного дизайна. Сам фестиваль пройдет с 23 августа по 8 сентября, однако в этом году решили показать работы уже в июне. Летний сад на площади Юности планируется открыть 20 июня, но это может произойти и раньше, сообщили Zelenograd.ru в оргкомитете фестиваля.
В Зеленограде представят проект в номинации «средний выставочный сад» итальянского садовника Катюши Ратто. Судя по эскизу на сайте фестиваля, растительная композиция будет напротив бывшего кинотеатра «Электрон». Но павильоны при этом строят в центре площади.
Летние сады спроектированы так, что меняют свой облик в течение лета, — растения начинают цвести в разное время, сообщается на сайте фестиваля. Победителей конкурса определят в сентябре.
В прошлом году на площади Юности засохли 78 процентов кустарников и 12 процентов деревьев, — потому что их не поливали.
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