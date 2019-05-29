Летние сады размещают на московских площадках в рамках фестиваля «Цветочный джем». Это работы финалистов международного конкурса городского ландшафтного дизайна. Сам фестиваль пройдет с 23 августа по 8 сентября, однако в этом году решили показать работы уже в июне. Летний сад на площади Юности планируется открыть 20 июня, но это может произойти и раньше, сообщили Zelenograd.ru в оргкомитете фестиваля.



В Зеленограде представят проект в номинации «средний выставочный сад» итальянского садовника Катюши Ратто. Судя по эскизу на сайте фестиваля, растительная композиция будет напротив бывшего кинотеатра «Электрон». Но павильоны при этом строят в центре площади.