С 1 сентября во Дворце творчества появятся новые кружки, записаться в которые можно уже сейчас на портале госуслуг mos.ru. Всё обучение бесплатное, прокомментировали Zelenograd.ru в учреждении.

«Социальное 3D-моделирование» (12-17 лет, педагог Лянгасова Е.С.) — обучение моделированию, проектированию, дизайну и анимации в среде 3D Max. Ребята создадут собственные проекты и научатся самостоятельно решать задачи в сфере компьютерной графики и дизайна. Занятия — 4 часа в неделю. Код программы — 752374 (для поиска на портале mos.ru).

«Основы промышленного дизайна» (8-12 лет, педагог Малюкова-Константинова А.С.) — знакомство с понятием дизайн, с основами композиции, изучение цветов и цветовых сочетаний, практика работы с плоскостью и объемными формами. Программа должна привить чувство красоты и стиля, развить фантазию и воображение, показать связь творческого и технического, обучить конструкциям и технологиям в дизайне. Занятия — 4 раза в неделю. Код программы — 752278.

«Звёздное небо» (12-17 лет) — естественнонаучная программа по изучению астрономии с использованием подвижной карты звёздного неба, компьютерной программы «Карта неба» на сайте «Астронет» и с решением тематических задач. Занятия — 3 часа в неделю.

«Легоконструирование» (8-18 лет, педагог Басов П.) — школьников научат основам легоконструирования и программирования роботов в программе Lego Mindstorms NXT 2.0. Занятия — 3 часа в неделю. Код программы — 752311.

«Мой первый робот», робототехника (8-12 лет) — ознакомление с основами конструирования роботов и начальные знания по их программированию. Занятия — 1 час в неделю. Код программы — 752293.

«Новые грани фотоискусства» (14-17 лет, педагог Мания Л.В.) — углубленное изучение основ искусства фотографии, развитие эстетической культуры, образного мышления, навыков создания фотографий для СМИ и рекламы, работы с фототехникой и осветительной аппаратурой. Занятия — 6 часов в неделю. Код программы — 743813.

Помимо этих направлений в разработке также дополнительные образовательные программы по изобразительному искусству (акварель, графика) и по общей физической подготовке для детей с ограниченными возможностями здоровья; программа по бадминтону для всех желающих, программа по предпринимательским компетенциям и финансовой грамотности, программа «Стильные штучки» по моделированию элементов одежды и игрушек.

Познакомиться с новыми и существующими объединениями Дворца творчества можно будет 1 июня на дне открытых дверей, когда все они будут проводить открытые занятия на площади Колумба. А в остальные дни о них расскажут в учебной части Дворца (кабинет 120 с 9:00 до 18:00 с понедельника по субботу). Телефон учебной части: 8(499)731-1461 доб.848.