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Новый заказник создан в Клину. Там обитает более 120 животных 24.05.2019 ZELENOGRAD.RU

Правительство Московской области утвердило заказник площадью пять тысяч гектаров в Клинском районе близ поселка Саньково. Специалисты доказали обитание там 88 видов птиц, 19 видов млекопитающих, шесть видов амфибий и по четыре вида рыб и рептилий — всего 121 вид. Из них в Красную книгу занесены: орлан-белохвост, серый сорокопут, белая лазоревка, а также черный коршун, луговой лунь, серый журавль, зеленый дятел, кедровка, ястребиная славка, ломкая веретеница, обыкновенный уж, обыкновенная гадюка, слизень черно-синий.

Также присутствует 16 видов охраняемых растений, например: пальчатокоренник балтийский. Видовое разнообразие будет изучаться и расширяться. С полным списком животных можно ознакомиться в документе.

Охрана заказника «Саньковский» будет комплексной. Тут сосредоточено много торфянников с риском возгорания. Прокладка дорог, добыча полезных ископаемых, разведение костров и устройство палов на территории заказника запрещены.

В Солнечногорье и Клинском районе много охраняемых территорий. Самые крупные — Покровский заказник, долина реки Лутосня и известное «бездонное» озеро Вертлино рядом с Солнечногорском.

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