Водоем возле Солнечногорска, окутанный не только утренним туманом, но и старыми легендами, вошел в топ самых загадочных мест России. По версии аналитического агентства «ТурСтат» озеро Бездонное стало самым посещаемым среди туристов, отдающих предпочтение необычному отдыху. Узнать глубину озера в позапрошлом веке безуспешно пытался живший рядом ученый Дмитрий Менделеев. Разбирались, что привлекает туристов и какова же глубина Бездонного на самом деле.
Загадочное озеро расположено в пяти километрах от Ленинградского шоссе, близ деревни Вертлино. От Зеленограда на машине можно доехать минут за 40. На электричке до Подсолнечной, а потом на 28-й маршрутке ехать около полутора часов.
Озеро окружено лесом и на маршруте нет заметных указателей. Дороги, по сути, тоже нет — вместо нее полупрогнившие деревянные поддоны, которые тоже с первого раза не найти. Туристическая инфраструктура отсутствует. Возможно, именно это и привлекает любителей необъяснимого.
Местные жители рассказывают, что у озера буквально нет дна — отсюда и название. Оно почти идеально круглой формы, за что его называют оком земли. Есть поверье, что озеро уходит вглубь и впадает в мировой океан, а на его берегах якобы находили обломки кораблей, которые затонули на другой стороне Земли. Рыбаки уверяют, что их уловом на берегу озера был жетон заграничного матроса, причем дореволюционных времен.
О легендарном озере в своих дневниках писал поэт Александр Блок: «В озере под деревней Сергиевской нет дна. Иногда всплывают доски с иностранными надписями. Это — отдушина океана». О водоеме писателю рассказал лесничий, эти рукописи до сих пор хранятся в музее-заповеднике Блока и Менделеева.
Впрочем, в связь с океаном верится с трудом. И живший в этим местах Менделеев, как настоящий ученый, пытался найти дно озера. Дмитрий Иванович вооружился стометровой веревкой с грузом, который опустил в воду, но бездна поглотила камень, до грунта он так и не достал.
Сегодня озеро привлекает все больше любителей странного и загадочного. Социальные сети пестрят фотографиями Бездонного, под снимками подписи: «Красота! Наша родная бездонка», «Отличные выходные! Озеро Бездонное рядом с Солнечногорском. Про него много в интернете легенд» и другие. Отдыхающие делятся впечатлениями и выкладывают фотографии.
Достать до самого дна несколько раз пробовали дайверы-любители. Вот как описывает погружение Алекс Игошин.
«После погружения на глубину голубой бездны в 4-5 метров начинается илистая взвесь, но она не является дном. Далее вновь идет слой воды и вновь илистая взвесь. Таким образом озеро похоже на слоеный пирог. Погружение в эту липкую и тягучую субстанцию вызывает страх у ныряльщиков, поэтому дальше этого уровня никто не осмеливается погружаться. При использовании измерительного прибора с металлическим грузом (глубина в 20 метров) создается впечатление, что дно найдено. Но уже спустя некоторое время груз проваливается дальше».
О «голубой бездне» можно говорить лишь условно. Из-за взвеси ила в воде цвет (освещение) меняется от грязно-желтого до тёмно-коричневого, рассказывает в инстаграме дайвер BorisBoroda. С глубины 2,5 метра до глубины 3 метра взвесь становится настолько густой и насыщенной, что фонарь в полусогнутой руке не видно, даже если направить луч прямо в глаза. Он предлагает погружаться зимой, со льда и с опытным страхующим, на фале, чтобы не засосало в ил.
Игошин пишет, что на военных картах XX века была указана глубина озера 100-150 метров. Даже это значение является грандиозным для подмосковного водоема, если учесть тот факт, что самое глубокое озеро в Московской области достигает не более 40 метров.
Дно у озера пытаются найти и ученые. Они считают, что это поможет научно объяснить его происхождение. Первая экспедиция специалистов Солнечногорского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры состоялась прошлой весной.
«Нашей задачей было попытаться научными методами приблизиться к разгадке. Для этого необходимо последовательно рассмотреть местоположение и характеристику объекта, попытаться установить его возраст и лишь после этого перейти к рассуждениям о происхождении озерной ванны Бездонного», — рассказал председатель солнечногорского отделения общества Михаил Воробьев.
Исследователи вооружились двухсотметровой веревкой, но инвентарь такой длинны им не понадобился. Восьмикилограммовый заостренный снаряд достиг ложного дна уже на глубине семи метров, а затем погрузился еще на шесть метров. Но преодолеть плотные торфоподобные органические образования, из которых и состоит псевдодно, не получилось.
Выходит, сегодня так никто и не знает, какая на самом деле глубина у озера Бездонного. Однако сдаваться ученые не намерены. Уже следующей весной они планируют отправиться во вторую экспедицию, с более внушительным оборудованием, чтобы все же пробить дно ложное и дотянуться до настоящего.
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- В ноябре и всегда!
-
Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.