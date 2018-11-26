Местные жители рассказывают, что у озера буквально нет дна — отсюда и название. Оно почти идеально круглой формы, за что его называют оком земли. Есть поверье, что озеро уходит вглубь и впадает в мировой океан, а на его берегах якобы находили обломки кораблей, которые затонули на другой стороне Земли. Рыбаки уверяют, что их уловом на берегу озера был жетон заграничного матроса, причем дореволюционных времен.

О легендарном озере в своих дневниках писал поэт Александр Блок: «В озере под деревней Сергиевской нет дна. Иногда всплывают доски с иностранными надписями. Это — отдушина океана». О водоеме писателю рассказал лесничий, эти рукописи до сих пор хранятся в музее-заповеднике Блока и Менделеева.

Впрочем, в связь с океаном верится с трудом. И живший в этим местах Менделеев, как настоящий ученый, пытался найти дно озера. Дмитрий Иванович вооружился стометровой веревкой с грузом, который опустил в воду, но бездна поглотила камень, до грунта он так и не достал.

Сегодня озеро привлекает все больше любителей странного и загадочного. Социальные сети пестрят фотографиями Бездонного, под снимками подписи: «Красота! Наша родная бездонка», «Отличные выходные! Озеро Бездонное рядом с Солнечногорском. Про него много в интернете легенд» и другие. Отдыхающие делятся впечатлениями и выкладывают фотографии.

Достать до самого дна несколько раз пробовали дайверы-любители. Вот как описывает погружение Алекс Игошин.