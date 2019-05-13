Валерий Клементьев окончил факультет русского языка и литературы Тбилисского государственного педагогического института имени Пушкина. Приехал в Зеленоград в 1993 году и пришёл работать в гимназию №1528. «Там можно было не просто учиться, но — творить» , — вспоминал эти годы Валерий Викторович.

Валерий Клементьев был интеллигентным, образованным, ярким, общительным и разносторонне одаренным человеком — писал стихи, прозу, статьи, фотографировал (выставки проводились в Зеленограде и музее-заповеднике «Михайловское»), передавал свои знания и умения детям, подросткам, молодёжи. Созданный им клуб «Светоч» начинался с литературно-художественного журнала и школы юного журналиста — тогда занятия проходили в зеленоградском Дворце творчества.

Затем стали создаваться разные клубы и направления — туризм, краеведение, детский издательский центр, литературное объединение, зеленоградский клуб «Что? Где? Когда?», команда КВН, клуб любителей кино. Клементьев более 15 лет руководил детским лагерем «Родник» в Михайловском — ребята занимались доброхотством, помогали заповеднику. Валерий Викторович имел звания отличника народного просвещения и заслуженного учителя РФ.

Валерий Клементьев: «Я считаю, что журналист должен быть, в первую очередь, патриотом своей страны. Не в смысле „ура-патриотизма“, а наоборот — он должен искать и видеть отрицательное, и не давать искажённой картины происходящего. Мы же хорошо видим, как часто пресса и ТВ просто затуманивают мозги. И журналист должен не только описывать ту или иную проблему, но хотя бы попытаться предложить способы её решения».



Стихи Валерия Клементьева