На 57-м году жизни скончался хорошо знакомый не одному поколению зеленоградцев Валерий Викторович Клементьев — педагог школы №1557, руководитель молодежного объединения «Светоч», координатор зеленоградских интеллектуальных игр, журналист, поэт, филолог. Человек, создавший в «электронном» городе гуманитарную детско-юношескую среду. Валерий Викторович умер утром 13 мая. Как стало известно Zelenograd.ru, ему стало плохо, врачи не успели помочь. Место и время прощания станет известно позже.
Валерий Клементьев окончил факультет русского языка и литературы Тбилисского государственного педагогического института имени Пушкина. Приехал в Зеленоград в 1993 году и пришёл работать в гимназию №1528. «Там можно было не просто учиться, но — творить» , — вспоминал эти годы Валерий Викторович.
Валерий Клементьев был интеллигентным, образованным, ярким, общительным и разносторонне одаренным человеком — писал стихи, прозу, статьи, фотографировал (выставки проводились в Зеленограде и музее-заповеднике «Михайловское»), передавал свои знания и умения детям, подросткам, молодёжи. Созданный им клуб «Светоч» начинался с литературно-художественного журнала и школы юного журналиста — тогда занятия проходили в зеленоградском Дворце творчества.
Затем стали создаваться разные клубы и направления — туризм, краеведение, детский издательский центр, литературное объединение, зеленоградский клуб «Что? Где? Когда?», команда КВН, клуб любителей кино. Клементьев более 15 лет руководил детским лагерем «Родник» в Михайловском — ребята занимались доброхотством, помогали заповеднику. Валерий Викторович имел звания отличника народного просвещения и заслуженного учителя РФ.
Валерий Клементьев: «Я считаю, что журналист должен быть, в первую очередь, патриотом своей страны. Не в смысле „ура-патриотизма“, а наоборот — он должен искать и видеть отрицательное, и не давать искажённой картины происходящего. Мы же хорошо видим, как часто пресса и ТВ просто затуманивают мозги. И журналист должен не только описывать ту или иную проблему, но хотя бы попытаться предложить способы её решения».
Стихи Валерия Клементьева
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