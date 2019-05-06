Как знаменитые зеленоградские лебеди переживают зиму (не очень, им нужна помощь)
Знаменитую зеленоградскую пару черных лебедей и четверых подросших птенцов выпустили в пруд в 1-м микрорайоне в понедельник, 6 мая.
Префект Анатолий Смирнов традиционно сделал это лично в окружении зрителей. Ему помогал глава управы района Матушкино Антон Гущин.
Шесть птенцов появились у Григория и Аксиньи прошлым летом. В конце сентября двое малышей погибли. Оставшихся перед возвращением в Быково болото осмотрел орнитолог на предмет «мальчик — девочка». Птенцов окольцевали и подрезали им маховые перья.
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