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Черных лебедей с птенцами вернули в Быково болото после зимовки. Видео 06.05.2019 ZELENOGRAD.RU

Знаменитую зеленоградскую пару черных лебедей и четверых подросших птенцов выпустили в пруд в 1-м микрорайоне в понедельник, 6 мая.

Префект Анатолий Смирнов традиционно сделал это лично в окружении зрителей. Ему помогал глава управы района Матушкино Антон Гущин.

Шесть птенцов появились у Григория и Аксиньи прошлым летом. В конце сентября двое малышей погибли. Оставшихся перед возвращением в Быково болото осмотрел орнитолог на предмет «мальчик — девочка». Птенцов окольцевали и подрезали им маховые перья.

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