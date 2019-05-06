Пожар произошел в квартире на втором этаже корпуса 338А в понедельник, 6 мая.
Спецтехника была у дома в полдень — через четыре минуты после вызова. Однако проезд к подъезду оказался заставлен припаркованными автомобилями. К горящей квартире пожарным пришлось идти сто метров пешком с оборудованием в руках.
В квартиру попали с улицы с помощью трехколенной лестницы и через подъезд. Внутри обнаружили, что в комнате горят мебель и личные вещи на площади семь квадратных метров. Людей в квартире не было.
Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки.
Припаркованные во дворах автомобили и газонные ограждения не впервый раз мешают работе пожарных. Пять лет назад в Зеленограде произошел трагический случай: в пожаре погиб четырехлетний ребенок. Его бы спасли, но из-за декоративных заборчиков и скопления машин пожарные не сразу смогли подъехать к дому и развернуть технику.
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