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Пожарные шли к горящей квартире пешком из-за припаркованных машин 06.05.2019 ZELENOGRAD.RU

Пожар произошел в квартире на втором этаже корпуса 338А в понедельник, 6 мая.

Спецтехника была у дома в полдень — через четыре минуты после вызова. Однако проезд к подъезду оказался заставлен припаркованными автомобилями. К горящей квартире пожарным пришлось идти сто метров пешком с оборудованием в руках.

В квартиру попали с улицы с помощью трехколенной лестницы и через подъезд. Внутри обнаружили, что в комнате горят мебель и личные вещи на площади семь квадратных метров. Людей в квартире не было.

Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки.

Припаркованные во дворах автомобили и газонные ограждения не впервый раз мешают работе пожарных. Пять лет назад в Зеленограде произошел трагический случай: в пожаре погиб четырехлетний ребенок. Его бы спасли, но из-за декоративных заборчиков и скопления машин пожарные не сразу смогли подъехать к дому и развернуть технику.

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