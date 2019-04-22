Урна представляет собой большой закрытый контейнер, оснащенный отсеком приема мусора и пепельницей. В использовании нет ничего сложного — нужно просто нажать ногой на педаль. С помощью встроенного внутрь бака пресса, мусора в такую урну помещается намного больше, а опустошать ее нужно реже.

Уровень наполненности показывает расположенный на корпусе индикатор — при «зеленом» и «желтом» цвете воспользоваться урной можно, если же горит «красный» — бак переполнен и нуждается в очистке. Данные о загруженности контейнера автоматически передаются в управляющую компанию. Конструкция заряжается при помощи солнечной батареи.

Очевидно, экспериментальная урна зарубежного производства. Судя по надписи на боковой панели, эта урна производства голландской компании Mr.Fill. Технических подробностей об этой модели мало. Известно только, что её объем 120 литров, она вандалоустойчива и на неё дают три года гарантии. Информацию о стоимости и опыте использования именно этих урн найти не удалось (есть только предложение о лизинге на пять лет за 150 евро в месяц). Неизвестно также, как эти урны работают в условиях суровой зимы и недостатка освещенности.

Умные урны других производителей применяют в городах уже давно. Например, похожие урны делает американская компания BigBelly. Она побольше, чем-то, что поставили в Зеленограде — ёмкость бака такой урны 567 литров, пресс с усилием более пяти килоньютонов уменьшает объем мусора в пять раз. Механизм пресса работает на цепном приводе, без гидравлики, от обычного 12-вольтового аккумулятора, который заряжается от солнечной батареи. Полного заряда батареи хватает примерно на три недели. Первую умную урну от BigBelly поставили в 2004 году, а сейчас их несколько тысяч во многих крупных городах США и Европы.

Как заявляет компания, обслуживание заключается только в ежегодном смазывании замка. Однако на практике не всё так радужно. Например, филадельфийский новостной сайт Billypenn писал, что многочисленные поломки сделали их обслуживание для города более дорогим, чем ожидалось. По данным Bigbelly в городе более 1300 умных урн, но в одном из отчётов утверждалось, что эти урны — просто растрата средств. Только летом 2016 года на их ремонт и запчасти выделили 6,5 миллионов долларов.

Но есть и хорошие новости — компания Green City Solutions начала ставить «умные» урны бесплатно и с бесплатным обслуживанием в обмен на право продавать рекламу на их поверхности. На урнах Mr.Fill тоже можно размещать рекламу — есть поверхность для этого.

Впрочем, кроме проблем с поломкой, даже из умных урн нужно вовремя вывозить мусор. Как писал один из горожан «мне нравится аккуратно поставить пустую кофейную чашку на верхушку кучи мусора, как звезду на новогоднюю ёлку».