С 26 апреля на головном участке «новой» Ленинградки вырастут тарифы при оплате наличными, банковскими картами и транспондерами других эмитентов, при проезде с транспондером М-11 Москва — Солнечногорск, а также стоимость ряда абонементов.

Для легковых автомобилей, которые составляют 90 процентов трафика платной дороги, изменения вводят на двух маршрутах: от Москвы до Малого Московского кольца (ММК, А-107, «бетонка») в обоих направлениях, а также от Москвы до Солнечногорска и обратно.

Проезд подорожает в среднем на 40-50 рублей. В основном — в пятничные и выходные дни. Стоимость некоторых абонементов поднимется от 7 до 13 процентов, сообщает Северо-западная концессионная компания.

Стоимость проезда от Москвы до ММК для легкового транспорта группы 1 в рублях (как было и как стало):

абонементы: 240-310 / 255-340;

транспондер М-11 Москва: 100-410 / 100-450;

наличные, банковская карта, другие транспондеры: 150-500 / 150-550.

Стоимость проезда от Москвы до Солнечногорска для легкового транспорта группы 1 в рублях (как было и как стало):

абонементы: 280-350 / 300-390;

транспондер М-11 Москва: 200-500 / 200-550;

наличные, банковская карта, другие транспондеры: 250-600 / 250-650.

Проезд подорожает и для грузового транспорта. Изучить новые тарифы детальнее можно по ссылке.