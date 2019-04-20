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Проезд по М-11 между Москвой и Солнечногорском подорожает с 26 апреля 20.04.2019 ZELENOGRAD.RU

С 26 апреля на головном участке «новой» Ленинградки вырастут тарифы при оплате наличными, банковскими картами и транспондерами других эмитентов, при проезде с транспондером М-11 Москва — Солнечногорск, а также стоимость ряда абонементов.

Для легковых автомобилей, которые составляют 90 процентов трафика платной дороги, изменения вводят на двух маршрутах: от Москвы до Малого Московского кольца (ММК, А-107, «бетонка») в обоих направлениях, а также от Москвы до Солнечногорска и обратно.

Проезд подорожает в среднем на 40-50 рублей. В основном — в пятничные и выходные дни. Стоимость некоторых абонементов поднимется от 7 до 13 процентов, сообщает Северо-западная концессионная компания.

Стоимость проезда от Москвы до ММК для легкового транспорта группы 1 в рублях (как было и как стало):

  • абонементы: 240-310 / 255-340;
  • транспондер М-11 Москва: 100-410 / 100-450;
  • наличные, банковская карта, другие транспондеры: 150-500 / 150-550.

Стоимость проезда от Москвы до Солнечногорска для легкового транспорта группы 1 в рублях (как было и как стало):

  • абонементы: 280-350 / 300-390;
  • транспондер М-11 Москва: 200-500 / 200-550;
  • наличные, банковская карта, другие транспондеры: 250-600 / 250-650.

Проезд подорожает и для грузового транспорта. Изучить новые тарифы детальнее можно по ссылке.

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