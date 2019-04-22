Тотальная гибель птиц случилась в бульварной зоне 16-го микрорайона между корпусами 1609, 1611, 1613 и 1642 в четверг. Всё началось около часа дня. Очевидцы сообщили о происходящем в ветеринарный контроль.

По обращению жителей в два часа дня на место приехали сотрудники станции по борьбе с болезнями животных. Взяли несколько проб в разные часы, провели наблюдение. Утром в пятницу материал отправили на исследование в ветеринарную лабораторию.

В первую очередь проверят на опасные птичьи инфекции, чтобы исключить орнитоз, сальмонеллез и, самое главное, грипп. Также проведут вскрытие, рассказали Zelenograd.ru на станции. Все исследования проводятся бесплатно, за счет бюджета столицы, в рамках программы мониторинга обычных птиц.

Одновременно в ветеринарную лабораторию отправили мертвого селезня, найденного накануне в 10-м микрорайоне на Школьном озере. За два дня до этого туда же отправили двух погибших уток.

В столичном ветеринарном объединении нам сообщили, что результаты основных исследований будут известны в течение недели. Пока же специалисты склоняются к тому, что массовая гибель голубей не связана с инфекциями.

Большинство местных жителей, как видно из обсуждения чрезвычайного происшествия в соцсетях, подозревают в первую очередь догхантеров. Их в последнее время неоднократно видели в разных районах Зеленограда.

Утром в понедельник, 22 апреля, стали известны результаты первых анализов: опасных для людей инфекционных заболеваний — орнитоза и гриппа — у птиц не выявили. Результаты других исследований будут известны позже.

Балансосодержателем бульварной зоны в 16-м микрорайоне являются «Автомобильные дороги ЗелАО». Тушки мертвых голубей собирали несколько дней, местные жители видели их и в выходные. Рассказали также, что не все упавшие голуби погибли, некоторые спустя время приходили в себя.