Физкультурно-оздоровительный комплекс «Зеленоградский» с большим ледовым катком торжественно открыли 17 апреля 2009 года. Вспоминаем день открытия дворца и его историю.
Тогда, в день открытия, в Ледовом дворце состоялся товарищеский хоккейный матч между сборными командами «Зеленоград» и «КХЛ-ФХР» с участием знаменитых спортсменов, олимпийских чемпионов, чемпионов России, призёров чемпионатов мира. О планах на будущее дворца Zelenograd.ru рассказывал его директор и глава зеленоградской Федерации хоккея Михаил Седов.
«В Зеленограде живёт целый ряд профессиональных игроков, окончивших свою карьеру в большом спорте, опытных специалистов и тренеров, — делился Михаил Седов. — Наша Федерация будет стараться привлекать их для передачи опыта подрастающему поколению. Эти опытные специалисты и тренеры, в силу обстоятельств, работают в разных школах, наша задача — собрать их вместе в Зеленограде. Собрать тех, кто любит хоккей, профессионально в нём разбирается и хочет, чтобы этот вид спорта развивался в округе».
С тех пор в истории Ледового дворца было много разных страниц— тренировки зеленоградской хоккейной команды, ныне прекратившей свою активную деятельность, тренировки сборных взрослой и детских команд турнира «Золотой шайбы», соревнования, сеансы массового катания для горожан, выступления звёздных спортсменов, судебные дела и праздники: например, ледовое шоу с участием Ирины Слуцкой и Алексея Ягудина.
«С раннего утра до позднего вечера ледовая гладь дворца занята занимающимися. Расписана каждая минута времени» , — сообщает о сегодняшней жизни в Ледовом дворце Центр физкультуры и спорта Зеленоград.
Дворец работает ежедневно с 7:00 до 00:00 без выходных (расписание зала). Здесь занимаются детские группы фигурного катания, хоккея с шайбой, общей физической подготовки, физкультурно-оздоровительные группы для детей и пенсионеров. Недавно во дворце начали проводить занятия фигурным катанием для взрослых любителей этого вида активного отдыха.
Детей-хоккеистов, груженых снаряжением, привыкли видеть в крюковских автобусах. А недавно местные жители добились, чтобы на пешеходном переходе возле Ледового дворца, через шестиполосное движение автотранспорта, поставили светофор — там не раз сбивали пешеходов. Правда, светофор появится только в следующем году.
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