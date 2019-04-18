Тогда, в день открытия, в Ледовом дворце состоялся товарищеский хоккейный матч между сборными командами «Зеленоград» и «КХЛ-ФХР» с участием знаменитых спортсменов, олимпийских чемпионов, чемпионов России, призёров чемпионатов мира. О планах на будущее дворца Zelenograd.ru рассказывал его директор и глава зеленоградской Федерации хоккея Михаил Седов.

«В Зеленограде живёт целый ряд профессиональных игроков, окончивших свою карьеру в большом спорте, опытных специалистов и тренеров, — делился Михаил Седов. — Наша Федерация будет стараться привлекать их для передачи опыта подрастающему поколению. Эти опытные специалисты и тренеры, в силу обстоятельств, работают в разных школах, наша задача — собрать их вместе в Зеленограде. Собрать тех, кто любит хоккей, профессионально в нём разбирается и хочет, чтобы этот вид спорта развивался в округе».

С тех пор в истории Ледового дворца было много разных страниц— тренировки зеленоградской хоккейной команды, ныне прекратившей свою активную деятельность, тренировки сборных взрослой и детских команд турнира «Золотой шайбы», соревнования, сеансы массового катания для горожан, выступления звёздных спортсменов, судебные дела и праздники: например, ледовое шоу с участием Ирины Слуцкой и Алексея Ягудина.