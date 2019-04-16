Два года назад мы рассказывали о пончиковой, открывшейся в 5-м микрорайоне. Кафе полюбилось местным жителям, у него появились постоянные гости. Но скорее всего ему придётся закрыться.

Причина — в старом здании 5-го торгового центра, разнообразным собственники которого хаотично его обустраивали. Его построили ещё в 70-х годах. С течением времени магазины сменяли друг друга, но конструкция здания оставалась неизменной. «Пончики» открылись на месте продуктового магазина два года назад. В собственность новых хозяев перешло само помещение, а коммуникации из-за недостатка места они решили провести через пристройку, служившую для прежнего собственника овощным складом.

Но эта пристройка с момента постройки была ничья. Когда-то ее возвели для универсама в принципе, а хозяева «Пончиковой» никак не успевали оформить ее на себя. Так она и осталась бесхозной, а по закону подобные конструкции подлежат обязательному сносу. В связи с этим в сентябре прошлого года департамент имущества Москвы обратилась в суд. В конце марта судья зеленоградского суда Антон Абалкин частично удовлетворил иск департамента. Теперь пристройку должны снести.

По словам хозяйки кафе Татьяны, сейчас в пристройке находится все самое важное — санузел, трубы отопления, водопроводные сети. Из-за небольшого размера помещения «Пончиковой» перенести коммуникации внутрь невозможно, а без них кафе попросту не сможет функционировать и ему придётся закрыться.

Сейчас хозяева готовят письмо в префектуру, поскольку в 5-м ТЦ уже была подобная ситуация с «Шиномонтажом», дело завершилось в их пользу. Подписать обращение в защиту заведения может любой желающий — по этому вопросу нужно обратиться в само кафе. Также владельцы подали апелляцию на решение суда, поскольку фактически эта часть здания никому не мешает. Если жалоба не будет удовлетворена, «Пончиковой» нужно будет провести демонтаж пристройки к 1 июня.