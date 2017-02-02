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Вкусовщина. Пончиковая в 5 микрорайоне — как у друзей на кухне 02.02.2017 ZELENOGRAD.RU

Новое несетевое кафе открыли в 5 микрорайоне, в здании пятого торгового центра. Корреспондент Zelenograd.ru пришёл опробовать новую пончиковую.

Кафетерий открылся в декабре на месте продуктового магазина, который, видимо, не выдержал конкуренции с сетевыми «Азбукой вкуса» и «Верным». Вход с правой стороны пятого торгового центра, рядом с рестораном «Асса»
Фото: Zelenograd.ru

Уютное заведение с доброжелательной хозяйкой больше всего напоминает кухню друзей, к которым можно забежать на чашку кофе. Хозяйка Татьяна, открывшая это заведение вдвоём с братом, тут же на кухне варит кофе, замешивает тесто для пончиков и предлагает десерты, пока не собственного приготовления. Но у пончиковой большие планы. Брат Татьяны по образованию пекарь, и формат кафетерия выбран на первое время. В дальнейшем заведение планирует вырасти в полноценное кафе с полным меню.

Один пончик стоит около 16 рублей. Килограмм — 320.

Пока сюда с удовольствием заглядывают погреться и местные мамы, выгуливающие детей на окрестных площадках, и бабушки, для которых чашка кофе (60-85 рублей) и пончик (~16 рублей) — возможность погреться и повод поболтать с владелицей кафе. Да и проезжающие мимо автомобилисты заскакивают взять с собой в дорогу «кофе на вынос» по выгодной, в сравнении с «Азбукой вкуса», цене. Для посетителей есть электрические розетки и Wi-Fi.

Место для парковки обычно можно найти вдоль проезда к жилым домам или с обратной стороны здания.

Кухня отгорожена от столиков стойкой — прямо там жарят плюшки и варят кофе
Фото: Zelenograd.ru
Фото: Zelenograd.ru

Большой минус кафе — туалетная комната. К ней нужно пробираться через темноватые неотремонтированные подсобные помещения. Но уютная атмосфера маленького семейного заведения, в котором хозяева сами делали ремонт, сами приветствуют посетителей и крайне заинтересованы в каждом из них, ведь для них этот бизнес — любимое детище, — стоит того, чтобы закрыть глаза на недочёты. Тем более, что хозяйка обещает скоро доделать ремонт во внутренних помещениях.

Расплатиться за кофе с пончиком можно пока только наличными, карты не принимаются. Это тоже скоро обещают исправить. Кафетерий работает с 10:00 до 21:00.

Zelenograd.ru ищет интересные места в городе и пробует их на вкус. Напишите на news@zelenograd.ru куда сходить в следующий раз.

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Обсуждение
ааа... Глаз
Вчера, 18:51
рядом с домом горячие пончики и зоомагазин - детские мечты начинают сбываться :)
Иннокентий Смородин
Вчера, 21:39
А теперь внимание: со следующей недели мы начинаем акцию "Скажи кодовое слово - и купи пончики от 0.5 кг со скидкой -10%". Помните, каждую неделю кодовое слово будет меняться!!! Ищите мою страничку в соцсетях. Приятного аппетита всем!!!
Ольга Каплина
Вчера, 22:00
реклама просто супер, обязательно зайдем семьей попробовать пончики.
Иннокентий Смородин
Вчера, 22:55
В подарок всем жителям Зеленограда и окрестностей кодовое слово на неделю с 6 по 12 февраля - "Симпсон". Почему - ответ ждёт у меня.

Nata79 Motorina
3 часа назад
Удачи ребятам!
Александр Эрлих
3 часа назад
реклама просто супер, обязательно зайдем семьей попробовать пончики
Заходите, только это не реклама, просто рассказываем вам об интересных местах. Мало того, что не платят, так ещё и пончики приходится покупать на свои:) Если по результатам нам что-то не понравится, так и напишем.
Sofi Loren
55 минут назад
Какая хорошая информация! Обязательно надо прийти и попробовать!!!
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