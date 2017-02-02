Большой минус кафе — туалетная комната. К ней нужно пробираться через темноватые неотремонтированные подсобные помещения. Но уютная атмосфера маленького семейного заведения, в котором хозяева сами делали ремонт, сами приветствуют посетителей и крайне заинтересованы в каждом из них, ведь для них этот бизнес — любимое детище, — стоит того, чтобы закрыть глаза на недочёты. Тем более, что хозяйка обещает скоро доделать ремонт во внутренних помещениях.

Расплатиться за кофе с пончиком можно пока только наличными, карты не принимаются. Это тоже скоро обещают исправить. Кафетерий работает с 10:00 до 21:00.

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