Новое несетевое кафе открыли в 5 микрорайоне, в здании пятого торгового центра. Корреспондент Zelenograd.ru пришёл опробовать новую пончиковую.
Уютное заведение с доброжелательной хозяйкой больше всего напоминает кухню друзей, к которым можно забежать на чашку кофе. Хозяйка Татьяна, открывшая это заведение вдвоём с братом, тут же на кухне варит кофе, замешивает тесто для пончиков и предлагает десерты, пока не собственного приготовления. Но у пончиковой большие планы. Брат Татьяны по образованию пекарь, и формат кафетерия выбран на первое время. В дальнейшем заведение планирует вырасти в полноценное кафе с полным меню.
Пока сюда с удовольствием заглядывают погреться и местные мамы, выгуливающие детей на окрестных площадках, и бабушки, для которых чашка кофе (60-85 рублей) и пончик (~16 рублей) — возможность погреться и повод поболтать с владелицей кафе. Да и проезжающие мимо автомобилисты заскакивают взять с собой в дорогу «кофе на вынос» по выгодной, в сравнении с «Азбукой вкуса», цене. Для посетителей есть электрические розетки и Wi-Fi.
Место для парковки обычно можно найти вдоль проезда к жилым домам или с обратной стороны здания.
Большой минус кафе — туалетная комната. К ней нужно пробираться через темноватые неотремонтированные подсобные помещения. Но уютная атмосфера маленького семейного заведения, в котором хозяева сами делали ремонт, сами приветствуют посетителей и крайне заинтересованы в каждом из них, ведь для них этот бизнес — любимое детище, — стоит того, чтобы закрыть глаза на недочёты. Тем более, что хозяйка обещает скоро доделать ремонт во внутренних помещениях.
Расплатиться за кофе с пончиком можно пока только наличными, карты не принимаются. Это тоже скоро обещают исправить. Кафетерий работает с 10:00 до 21:00.
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