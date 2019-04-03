О суперценах в Перекрестке рассказал наш читатель Самир Шакиров. Такой ценник он заметил в торговом центре «Панфиловский». Администратор магазина, к которому он обратился, сказал, что это просто случайность. Тогда он написал в «Перекресток», там извинились и пообещали сообщить о принятых мерах. Ответа пока нет.

«Теперь в стране можно делать всё, что угодно, — говорит Самир, — главное потом извиниться. Ладно я не такой уж бедолага, а если обманут трудягу, который копейки считает?»