В магазине «Перекрёсток» замечен новый способ искажения цены. Бумажка «суперцена» закрывает первую цифру в трёхзначной стоимости товара — специально или случайно, неизвестно. Например, вместо 339 рублей получается 39 рублей. Внимательный покупатель заметит это сразу, чуть менее внимательный — на кассе. А остальные не заметят вовсе.
О суперценах в Перекрестке рассказал наш читатель Самир Шакиров. Такой ценник он заметил в торговом центре «Панфиловский». Администратор магазина, к которому он обратился, сказал, что это просто случайность. Тогда он написал в «Перекресток», там извинились и пообещали сообщить о принятых мерах. Ответа пока нет.
«Теперь в стране можно делать всё, что угодно, — говорит Самир, — главное потом извиниться. Ладно я не такой уж бедолага, а если обманут трудягу, который копейки считает?»
Напишите нам, какие еще способы искажения цен в магазинах вы знаете, где это чаще всего бывает и как вы с этим боретесь.
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Не думаю, что администрация магазина станет доводить дело до суда. Законы они прекрасно знают.
Ценник - 61 руб.
Сканер радостно сообщил акция - 49,90 руб.
На кассе вышло - 61 руб.
На следующий день на кассе было 49,90 руб.
Так же сейчас в корпусе 900 особенно много товаров с наклейками уценки (раньше такие клеили на некоторые товары с истекающим сроком годности), но при этом не указана причина уценки, при этом такие же товары с такими же сроками изготовления могут стоять без таких наклеек. Например такие наклейки есть на части яиц, а на другой части таких же яиц и той же датой изготовления таких наклеек уценки нет.