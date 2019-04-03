3 комментария
В «Перекрестке» найден новый способ спрятать настоящую цену товара 03.04.2019 ZELENOGRAD.RU

В магазине «Перекрёсток» замечен новый способ искажения цены. Бумажка «суперцена» закрывает первую цифру в трёхзначной стоимости товара — специально или случайно, неизвестно. Например, вместо 339 рублей получается 39 рублей. Внимательный покупатель заметит это сразу, чуть менее внимательный — на кассе. А остальные не заметят вовсе.

О суперценах в Перекрестке рассказал наш читатель Самир Шакиров. Такой ценник он заметил в торговом центре «Панфиловский». Администратор магазина, к которому он обратился, сказал, что это просто случайность. Тогда он написал в «Перекресток», там извинились и пообещали сообщить о принятых мерах. Ответа пока нет.

«Теперь в стране можно делать всё, что угодно, — говорит Самир, — главное потом извиниться. Ладно я не такой уж бедолага, а если обманут трудягу, который копейки считает?»

Напишите нам, какие еще способы искажения цен в магазинах вы знаете, где это чаще всего бывает и как вы с этим боретесь.

Как вы считаете, закрывают цифру в ценнике случайно или специально?
Случайно
Специально
Бывает и так, и так
Проголосовали 343 человека
 Реклама
Обсуждение
Михаил Горюнов
2 часа назад
Если сильно захотеть - в ситуации на фото можно по закону купить за 39.
Не думаю, что администрация магазина станет доводить дело до суда. Законы они прекрасно знают.
Светлана Кузнецова
1 час назад
В Перекрестках менеджеров учат, как "правильно" скрыть настоящую цену. Например, можно просто снять ценник :), а можно не снять ценник, когда акция уже кончилась:(. А еще можно спрятать акционный товар поглубже на полке или отнести акционный товар подальше от места, где он обычно лежал. Покупатели, проверяйте ВСЕ цены на сканах! В Перекрестках и Пятерочках много обманов, которые сваливают на "забывчивость" и "невнимательность".
Kill Digit
25 минут назад
Покупал какой-то йогурт:
Ценник - 61 руб.
Сканер радостно сообщил акция - 49,90 руб.
На кассе вышло - 61 руб.

На следующий день на кассе было 49,90 руб.

Так же сейчас в корпусе 900 особенно много товаров с наклейками уценки (раньше такие клеили на некоторые товары с истекающим сроком годности), но при этом не указана причина уценки, при этом такие же товары с такими же сроками изготовления могут стоять без таких наклеек. Например такие наклейки есть на части яиц, а на другой части таких же яиц и той же датой изготовления таких наклеек уценки нет.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

Все для рукоделия
Ткани , пряжа!

 Реклама
Реклама
Весна! Обновляйтесь!

Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2019 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама