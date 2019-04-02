Карантин объявили из-за инцидента с зараженной бешенством безнадзорной собакой, случившегося в Солнечногорском округе.

Карантинная зона протянулась от западной границы рабочего поселка Ржавки до восточной окраины деревни Мышецкое и опоясывает южную оконечность Солнечногорского округа. На время карантина в деревне Носово, где обнаружили больную собаку, запретили проводить выставки домашних питомцев, а также выводки и натаски собак. На всей карантированной территории нельзя торговать домашними и дикими животными и вывозить их за ее пределы.

Карантин действует с 1 апреля — с момента, как губернатор Московской области подписал соответствующее постановление.

Бешенство — смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения больным животным необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью для получения вакцины, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.

Обстоятельства, при которых зараженную бешенством собаку обнаружили в деревне Носово, ветеринарная служба не сообщила.