Из Менделеево (остановка «Башни») в Солнечногорск (автостанция) маршрутка уходит в 6:00, 6:40 и 7:30, из Солнечногорска — в 19:40, 20:10, 22:30 и 23:30. В Менделеево автобус делает пять остановок, на Ленинградском шоссе — все по пути следования. График движения будет пересматриваться и корректироваться в зависимости от востребованности пассажирами, сообщили Zelenograd.ru в компании «Стандарт» (перевозчик на этом маршруте). Пока решено выделить из 28-й маршрутки, идущей из Вертлино до ТРЦ «Зеленопарк», несколько утренних и вечерних, в том числе, поздних рейсов для прямого сообщения Менделеево и Солнечногорска. В дальнейшем, возможно, появятся и дневные рейсы.

Льготного проезда на этом маршруте нет — он не включен в реестр регулярных перевозок, то есть, коммерческий перевозчик не получает субсидию от властей на пассажиров-льготников. Маршрут обслуживают микроавтобусы Ford Transit Bus, в них 19 мест.



28-я маршрутка Вертлино — «Зеленопарк» ходит по-прежнему. В планах перевозчика также организовать маршрутку от Менделеево до ТРЦ «Зеленопарк» по выходным и праздникам. Конкретных сроков её запуска пока нет. В «Стандарте» сказали, что планировали сделать и маршрут от Менделеево к аутлету Fashion House в Чёрной Грязи, но с реализацией этих планов пока сложно.



Прямого маршрута между Солнечногорском и Менделеево не было несколько лет. Микроавтобус запустили после того, как жители поселка попросили главу района Владимира Слепцова наладить регулярное сообщение с Солнечногорском.