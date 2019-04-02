Решение о проведении капремонта во Дворце творчества было принято еще в 2015 году. Предполагалось делать ремонт поэтапно, — сначала клубную часть дворца, затем концертно-театральную часть и спортивный комплекс, чтобы минимально ограничивать образовательную работу, — и уложиться до 2018 года. Но начало ремонта задержалось, и ремонтировать решили всё здание сразу. В течение 2018/19 учебного года занятия детских кружков, концерты и выступления проходили в разных зеленоградских образовательных учреждениях, а администрация Дворца творчества временно переселилась в школу 852 в 11 микрорайоне.

«Большие капитальные изменения требуются во внутренних коммуникациях: инженерных системах, освещении, электрической сети, сантехнике, — рассказывала в 2015 году директор Дворца творчества Наталья Свиридова. — Зданию дворца уже 25 лет. Если не сделать ремонт, мы можем через год остановиться совсем». «У нас ведь уже фактически вышла из строя и канализация, и электрика, — добавляла завуч Татьяна Дроздова. — Окна нужно менять, со старыми окнами во дворце очень холодно. Это и вопрос запуска новой обсерватории, для которой еще в 2011 году приобрели замечательный телескоп и сделали раздвижной купол — всё упирается, в частности, в проблему отсутствия заземления в электросети дворца, сделанной еще по старым стандартам» (ремонт обсерватории во Дворце пытались провести в 2011—2012 годах — Zelenograd.ru).

В ходе капремонта, который стартовал весной 2018 года, в трехэтажном здании Дворца на площади более 14 тысяч кв.метров произвели общестроительные отделочные и электромонтажные работы, заменили системы водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции, отремонтировали фасады и кровли, в плане было также создание безбарьерной среды для инвалидов. Капитальный ремонт планировалось завершить в течение шести месяцев, к концу 2018 года.

В январе появилось объявление, что основные строительные работы во Дворце творчества уже завершены, ведутся испытания инженерных систем с последующей приёмкой здания. С тех пор дети и родители стали ждать возвращения в «родные пенаты». К концу марта распространилась информация о том, что занятия кружков возобновятся во Дворце уже с первых чисел апреля.