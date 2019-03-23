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На платформе Малино открылась билетная касса 23.03.2019 ZELENOGRAD.RU

Билетная касса на электрички открылась в Малино 22 марта «по многочисленным просьбам пассажиров», сообщает Московско-Тверская пригородная пассажирская компания.

Касса расположена на платформе № 1 — направление на Москву. Билеты на пригородные поезда Ленинградского направления можно приобрести ежедневно с 6:40 до 19:15. Работает с перерывами: 8:20—8:50, 11:50—12:20, 13:50—14:20 и 18:10—18:40.

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