Билетная касса на электрички открылась в Малино 22 марта «по многочисленным просьбам пассажиров», сообщает Московско-Тверская пригородная пассажирская компания.
Касса расположена на платформе № 1 — направление на Москву. Билеты на пригородные поезда Ленинградского направления можно приобрести ежедневно с 6:40 до 19:15. Работает с перерывами: 8:20—8:50, 11:50—12:20, 13:50—14:20 и 18:10—18:40.
Леонид Ханбеков
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