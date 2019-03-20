Комментировать
Полную сумку с продуктами выронили при попытке кражи из «Перекрестка» в 14 микрорайоне 20.03.2019 ZELENOGRAD.RU

В понедельник неизвестные пришли в «Перекресток» в корпусе 1471Б, погрузили в сумку 17 банок кофе Bushido, 57 плиток шоколада и 10 упаковок сыра различных марок и побежали из магазина. Но при этом обронили сумку, сообщает агентство «Москва».

Хотя в итоге ничего не украли, администратор «Перекрестка» обратилась в полицию. Они осмотрели сумку и устанавливают незадачливых похитителей.

Если вы знаете интересные новости 14-го микрорайона, пишите на на 14mkr@zelenograd.ru и подписывайтесь на группу для местных жителей ВКонтакте.

 Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

Все для рукоделия
Ткани , пряжа!

 Реклама
Реклама
Весна! Обновляйтесь!

Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2019 Зеленоград.ру
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама