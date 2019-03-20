В понедельник неизвестные пришли в «Перекресток» в корпусе 1471Б, погрузили в сумку 17 банок кофе Bushido, 57 плиток шоколада и 10 упаковок сыра различных марок и побежали из магазина. Но при этом обронили сумку, сообщает агентство «Москва».
Хотя в итоге ничего не украли, администратор «Перекрестка» обратилась в полицию. Они осмотрели сумку и устанавливают незадачливых похитителей.
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