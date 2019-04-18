Префектура отреагировала на информацию о том, что на стеле-указателе «Зеленоград» частично не горит подсветка. При выезде из города через Фирсановку на знаке горели первые пять букв, с обратной стороны — пять последних.

«И так уже более полугода» , — рассказал подписчик Zelenograd.ru Владимир Ж. Одновременно с публикацией мы отправили запрос в префектуру, и уже через три дня, в пятницу, получили ответ. Заместитель префекта Олег Панин, ссылаясь на Дирекцию заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства ЗелАО, написал, что за устранение нарушений в освещении знака «Зеленоград» взялись капитально. Меняют блоки питания светодиодных модулей и подводящих кабелей между ними. Выполнить работы должны до субботы.

Наш читатель подтвердил, что видел монтажников в пятницу. Недавно Владимир сфотографировал указатель с отремонтированной подсветкой. «Всё супер. Всё работает. Сияет [с обеих сторон]. Спасибо всем!» — прокомментировал он.