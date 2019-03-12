Владимир Ж.
Более полугода не работает часть подсветки на стеле при выезде из города через Фирсановку. Об этом сообщил нам подписчик Zelenograd.ru. Городские власти то ли игнорируют проблему, то ли не знают о ней.
Zelenograd.ru отправил соответствующий запрос в префектуру. Будем ждать результата.
Если встречаетесь с халатностью или каким-то иными безобразиями где-либо в городе, которые не удается исправить, пишите в почту news@zelenograd.ru или в комментариях.
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