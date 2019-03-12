Более полугода не работает часть подсветки на стеле при выезде из города через Фирсановку. Об этом сообщил нам подписчик Zelenograd.ru. Городские власти то ли игнорируют проблему, то ли не знают о ней.

Zelenograd.ru отправил соответствующий запрос в префектуру. Будем ждать результата.