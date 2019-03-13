В «красных» пробках стоят Солнечная и Березовая аллеи, Центральный проспект, улицы Юности и Лётчика Полагушина, а также прилегающие дороги. Из-за заторов в старой части города транспорт не мог попасть на Панфиловский проспект, сообщали очевидцы. Перерывы между рейсовыми автобусами составляли не менее 40 минут, а проспект был свободен как никогда.

Первое и самое серьезное ДТП отметили около пяти часов вечера на Солнечной аллее.