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Несколько ДТП парализовали половину «старого» города 13.03.2019 ZELENOGRAD.RU

В «красных» пробках стоят Солнечная и Березовая аллеи, Центральный проспект, улицы Юности и Лётчика Полагушина, а также прилегающие дороги. Из-за заторов в старой части города транспорт не мог попасть на Панфиловский проспект, сообщали очевидцы. Перерывы между рейсовыми автобусами составляли не менее 40 минут, а проспект был свободен как никогда.

Первое и самое серьезное ДТП отметили около пяти часов вечера на Солнечной аллее.

Вот несколько фотографий от подписчиков сообщества «ЗелАО AUTO | Зеленоград» во «ВКонтакте» с мест аварий.

К семи часам вечера движение на Солнечной аллее практически нормализовалось. Затор оставался на Яблоневой аллее, Центральном проспекте, улице Лётчика Полагушина и на пересечении с ней переместился на Панфиловский проспект до Ленинградского шоссе.

Около 19:30 другая авария на пересечении улицы Андреевки и Панфиловского проспекта создала заторы уже в «новом» городе. Столкнулись два большегруза. «Красная» пробка по всей Андреевке и на Панфиловском до эстакады.

Дорожная ситуация в «старом» городе к девяти часам вечера стабилизировалась практически полностью, «красные» пробки закончились.

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