Двоих лесорубов доставили в больницу нарядами «скорой помощи», после того как на них упало дерево в лесопарке рядом с Никольским проездом. ЧП случилось днем во вторник, 12 марта.
У 21-летнего приезжего из Киргизии после полного обследования диагностировали сотрясение мозга и ушиб грудной клетки. Его направили в отделение нейрохирургии, где оказали всю необходимую помощь. От дальнейшей госпитализации молодой рабочий отказался и выписался.
Второй пострадавший, 40-летний приезжий из Белоруссии, получил закрытый перелом лопатки. Как сообщили Zelenograd.ru в пресс-службе больницы, от госпитализации он отказался непосредственно в приемном отделении и ушел.
Лесорубы пояснили полицейским, осматривавшим место происшествия, что валили сухостой. В процессе работы спиленное дерево рухнуло прямо на них, рассказал Zelenograd.ru источник в правоохранительных органах.
Работы по очистке лесопарковой зоны рядом с Никольским проездом ведет «Мосприрода». С 1 июня 2018 года здесь удаляют сухостойные и аварийные деревья, которых около трех тысяч, валежник — более трех с половиной тысяч, а также делают санитарную обрезку более четырех тысяч деревьев. Работы планируют завершить 31 мая 2019 года.
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
Все для рукоделия
Ткани , пряжа!
- Весна! Обновляйтесь!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.