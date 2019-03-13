Двоих лесорубов доставили в больницу нарядами «скорой помощи», после того как на них упало дерево в лесопарке рядом с Никольским проездом. ЧП случилось днем во вторник, 12 марта.

У 21-летнего приезжего из Киргизии после полного обследования диагностировали сотрясение мозга и ушиб грудной клетки. Его направили в отделение нейрохирургии, где оказали всю необходимую помощь. От дальнейшей госпитализации молодой рабочий отказался и выписался.

Второй пострадавший, 40-летний приезжий из Белоруссии, получил закрытый перелом лопатки. Как сообщили Zelenograd.ru в пресс-службе больницы, от госпитализации он отказался непосредственно в приемном отделении и ушел.

Лесорубы пояснили полицейским, осматривавшим место происшествия, что валили сухостой. В процессе работы спиленное дерево рухнуло прямо на них, рассказал Zelenograd.ru источник в правоохранительных органах.

Работы по очистке лесопарковой зоны рядом с Никольским проездом ведет «Мосприрода». С 1 июня 2018 года здесь удаляют сухостойные и аварийные деревья, которых около трех тысяч, валежник — более трех с половиной тысяч, а также делают санитарную обрезку более четырех тысяч деревьев. Работы планируют завершить 31 мая 2019 года.