Зеленоградская прокуратура добивается через суд принудительной госпитализации 44-летнего мужчины с заразной формой туберкулеза. Он уже полгода уклоняется от лечения.

С июля 2018 года мужчина лежал в специализированном стационаре. В сентябре он самовольно покинул клинику, прервав лечение. Еще через два месяца, в конце ноября, он дважды побывал у фтизиатра, получил медицинские препараты и выслушал предупреждения о необходимости стационарного лечения.

В декабре 2018-го и январе 2019-го больного несколько раз звали на прием к специалисту в клинику, но он проигнорировал приглашения и ни разу не явился.

Об этом стало известно в прокуратуре. После проверки прокурор направил в зеленоградский суд исковое заявление «о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке». По закону «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации», больные заразными формами туберкулеза, которые неоднократно нарушили санитарно-противоэпидемический режим и умышленно уклоняются от лечения, по решению суда госпитализируются в специализированные медицинские противотуберкулезные клиники.

Дело зарегистрировали в зеленоградском суде 20 февраля. В настоящее время оно находится без движения. Прокуратура и суд пока не прокомментировали причины.