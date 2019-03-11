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Турникеты на станции Сходня включат 15 марта 11.03.2019 ZELENOGRAD.RU

С пятницы, 15 марта, проход к электричкам и выход в город на станции Сходня будет осуществляться через турникеты. Турникетные линии установлены на каждой платформе и будут работать в реверсивном режиме — на вход и на выход.

После запуска турникетов беспрепятственно перейти из одной части города в другую по-прежнему можно будет по надземному пешеходному переходу. При этом для разграничения потока пассажиров будет закрыта одна лестница на платформе № 2 (у дома 2 по улице Кирова).

Одновременно с включением турникетов при входе на платформу № 1 (в сторону Москву) начнут работать новые кассы, а у пассажиров появится возможность купить там абонементные билеты на 10, 20, 60 и 90 поездок — как на обычные электрички, так и на «Ласточки».

28 февраля турникеты включили на станции Крюково.

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