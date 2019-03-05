Авария произошла на участке трассы М-11 между Черной Грязью и Зеленоградом около 9 утра 4 марта. Два левых ряда заняла пара легковых автомобилей, которые «зацепились» на дороге. В крайнем правом ряду стояла машина ДПС, оформлявшая дорожно-транспортное происшествие. Автобус ехал в этой же полосе в сторону Москвы. Заметив патрульный автомобиль с включенными проблесковыми маячками метров за двадцать, водитель автобуса решил экстренно перестроиться через несколько полос во второй левый ряд. Там он и врезался в стоящую Kia Rio, рассказал очевидец в сообществе «ЗелАО AUTO» во «ВКонтакте».

Другой очевидец рассказал Zelenograd.ru, что от удара легковушку развернуло поперек дороги, а находившая внутри машины женщина-водитель получила травмы. Среди пассажиров пострадавших не было, с места происшествия их забрал следующий 400-й экспресс. С водителем автобуса тоже все в порядке.

На автокомбинате Zelenograd.ru сообщили, что «ДТП находится в разборе». Других комментариев не последовало.