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Магазин «Лента» снова эвакуировали из-за угрозы взрыва 22.02.2019 ZELENOGRAD.RU

Посетителей и сотрудников бизнес-здания на улице Гоголя в Зеленограде вновь эвакуировали, сообщил Zelenograd.ru очевидец.

Проверки начались после анонимных предупреждениях о минировании супермаркетов сети «Лента». Неизвестный сообщил днем в пятницу, 22 февраля, что в магазинах «Лента» заложены взрывные устройства, но конкретных адресов не назвал. Полиция проверила более 20 объектов в столице и Помосковье, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Из-за аналогичной угрозы то же здание в Зеленограде эвакуировали ровно за неделю до этого, 15 февраля.

В феврале столичные объекты с высокой посещаемостью: вокзалы, торговые центры, административные здания, школы — терроризируют анонимками «о бомбе» почти каждый день. Все сообщения были ложными. Последнее время угрозы поступают в основном по электронной почте.

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