Новая волна анонимных «минирований» идет в Москве. В Зеленограде 15 февраля эвакуировали посетителей и сотрудников из здания Бизнес-центра, в том числе из клиники «Детство плюс», в Савёлкинском проезде, а также из супермаркета «Лента» рядом с «Иридиумом», сообщили очевидцы.

По данным ТАСС, в течение часа утром в пятницу угрозы взрыва получили 10 объектов в Москве, из которых в итоге эвакуировано более пяти тысяч человек. В числе «заминированных» оказались торговые центры и офисные здания, в частности «Русское радио» и телеканал «Звезда».

Накануне, 14 февраля, анонимы сообщили о бомбах на Ярославском и Киевском вокзалах, а также в двух СИЗО.

Угрозы во всех случаях оказались ложными. Все сообщения, отмечает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, поступили по электронной почте.

Таким же способом, анонимными электронными письмами, неизвестные «заминировали» 700 объектов в Москве 5 февраля. В Зеленограде, в частности, эвакуировали почти 500 человек из шести зданий.