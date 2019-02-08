В корпусах 6 и 7 — это будут 17-этажные башни, — начали продавать 1, 2, 3-комнатные квартиры и студии с отделкой. Заселение обещают до конца октября 2020 года.

Застройщик предлагает квартиры площадью от 20 до 78,8 квадратных метров. Самая дешевая студия стоит 3,1 миллиона рублей, самая дорогая трехкомнатная — 9,5 млн. рублей. Корпуса 6 и 7 на этапе начала строительства. В подземной части домов разместятся индивидуальные кладовые, сообщает группа компаний «ПИК».



В январе 2018 года такая же студия в 8-м корпусе стоила примерно 2,2 млн. рублей, вспоминают дольщики строительства домов 17 микрорайона.