Создание новой билетной системы заказал Московский метрополитен по заданию столичного департамента транспорта. Разработку ведут с учетом возможной оплаты по зонам на наземном городском транспорте и пригородных электричках.

Это необходимо для интеграции электричек, где есть зональная оплата, и будущих линий Московских центральных диаметров (МЦД), пояснил вице-мэр Москвы по транспорту Максим Ликсутов. У новой системы оплаты проезда будут технические возможности записи и считывания зональных билетов.

Когда мэр Собянин объявил о создании МЦД до Зеленограда, этот вид транспорта он назвал «наземным метро» и обещал, что он будет работать «в режиме МЦК». Теперь выяснилось, что на МЦД будет зональная оплата, как в электричках, а не фиксированная, как в метро.

Кроме того, Ликсутов вспомнил, что зоны есть и в автобусах из Зеленограда в Москву. Поэтому не исключено, что в будущем изменятся и принципы оплаты проезда на 400-х автобусах.

О регулировании тарифов или зонировании метро речи не идет. «Переход на расчет оплаты зонами на действующей инфраструктуре Мосметро даже не рассматривается», — уточнил Ликусутов.

Задача — создать единую билетную систему для разных видов транспорта, разработать именно программное обеспечение. Такое, с помощью которого можно будет внедрять новые виды валидаторов, использовать современные бесконтактные способы оплаты проезда, которые существуют или могут появиться в перспективе, персонализировать карту «Тройка» (действующая версия которой не дает такой возможности из-за устаревшего типа чипа), сказал Ликсутов.

На создание новой билетной системы подрядчик получит 670 миллионов рублей. Разработка займет примерно 2,5 года.

В техзадании говорится также об интеграции не только с пригородными электричками, но и с билетными системами перевозчиков соседних регионов: ЦППК, МТППК, «Стрелка» и т. д. По единой билетной системе оплаты можно будет воспользоваться дополнительными видами транспорта и городскими сервисами, такими как аэроэкспресс, такси, каршеринг, велопрокат, парковки. Купить билеты в музеи, парки, на катки. Расплатиться в киосках, кафе, вендингах, находящихся в зоне влияния перевозчиков или оператора билетной системы.

Основными перевозчиками и пользователями новой билетной системы будут Московский метрополитен (в том числе МЦК), «Мосгортранс» и коммерческие перевозчики.

Из документа ясно, что с введением новой билетной системы пассажирам станет проще оплачивать транспорт с пересадками и пользоваться сопутствующими услугами в дороге, а чиновникам — проще контролировать пассажиропоток и «мотивировать» людей программами лояльности и предложением новых услуг. Скажется ли как-то новая билетная система на стоимости проезда в целом в положительном или отрицательном смысле, непонятно.