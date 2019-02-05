Гульфия Аммятова
Легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом № 19. Легковушку развернуло поперек дороги. В результате образовалась пробка на улице Логвиненко в сторону Новокрюковской перед Каменкой. ДТП произошло около половины восьмого утра во вторник, 5 февраля.
Кроме того, пробки наблюдаются на улицах Новокрюковской, Каменке и Андреевке и начиная от нее — на Панфиловском проспекте до Солнечной аллеи.
После девяти часов утра движение на дорогах в Крюково нормализовалось.
Гульфия Аммятова
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