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Автобус и легковушка столкнулись на улице Логвиненко в 15 микрорайоне. Образовалась пробка 05.02.2019 ZELENOGRAD.RU

Легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом № 19. Легковушку развернуло поперек дороги. В результате образовалась пробка на улице Логвиненко в сторону Новокрюковской перед Каменкой. ДТП произошло около половины восьмого утра во вторник, 5 февраля.

Кроме того, пробки наблюдаются на улицах Новокрюковской, Каменке и Андреевке и начиная от нее — на Панфиловском проспекте до Солнечной аллеи.

После девяти часов утра движение на дорогах в Крюково нормализовалось.

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