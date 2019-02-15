В совете будет 25 человек, 10 из них пойдут по партийным спискам, 15 — по одномандатным избирательным округам. Депутаты будут избираться на пять лет.

13 декабря 2018 года депутаты Московской областной думы одобрили закон, объединяющий все поселения Солнечногорского муниципального района в один городской округ. 11 городских и сельских поселений района — Андреевка, Менделеево, Ржавки, Поварово, Кривцовское, Кутузовское, Луневское, Пешковское, Смирновское, Соколовское и сам Солнечногорск — стали городским округом Солнечногорск. Но до выборов совета депутатов и формирования администрации округа установлен переходный период: ещё работают администрация и советы депутатов поселений и принимают решения местного уровня.

В конце прошлого года губернатор Московской области подписал закон «Об организации местного самоуправления на территории Солнечногорского муниципального района». Из него следует, что дня формирования совета депутатов городского округа прекращаются полномочия советов депутатов поселений. Со дня вступления в должность главы городского округа Солнечногорск (его выберет совет депутатов округа) прекращаются полномочия глав поселений и главы Солнечногорского района. Со дня формирования администрации округа прекращаются полномочия администраций поселений и районной администрации.

Главное отличие городского округа от муниципального района: населенные пункты, включенные в округ, не имеют местного самоуправления — власть в лице администрации и совета депутатов концентрируется в городе. До конца года совет депутатов городского округа Солнечногорск будет вносить изменения в бюджеты поселений раздельно по каждому поселению и Солнечногорскому муниципальному району. А с 2020-го будет единый бюджет городского округа.