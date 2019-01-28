Закрытый еще в апреле 2016 года удобный для пассажиров электричек подземный переход к «Комсомольской» откроют не раньше первого квартала 2021 года.

Такой ответ прислали жителю Зеленограда из РЖД. Речь идет о подземном переходе между турникетами со стороны пригородных платформ и станцией метро. Тоннель закрыли из-за реконструкции здания Московского железнодорожного агентства, под которым он находится. Здание стоит между Ленинградским и Ярославским вокзалом.

Сроки открытия перехода РЖД переносили уже дважды: сначала говорили о конце 2016 года, а в 2017-м заявили о 2019-м. Нынешнее состояние здания — «подготовка к реконструкции», уточнили в РЖД. Фактически оно считается строительной площадкой и пользоваться подземным переходом нельзя.

После закрытия пешеходного тоннеля пассажиры электричек идут к метро, огибая всё здание Ленинградского вокзала и смешиваясь с потоком идущих от Ярославского вокзала. В часы пик там толпы людей. А проход через вокзал от пригородных поездов закрыли навсегда из соображений безопасности.

Владелец железнодорожного агентства — АО «Федеральная пассажирская компания» — в 2017 году заключила контракт на выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции здания. Оно отнесено к особо сложным и опасным объектам, поскольку стоит в месте массового пребывания людей и непосредственно участвует в технологической работе вокзала, говорится в конкурсной документации. Имеется в виду как раз подземный пешеходный переход от электричек к «Комсомольской». В здании агентства надстроят четыре этажа. Реконструкция включает в себя большой объем работ, в том числе перекладку водопровода в зоне между между электричками и вокзалом, а также непосредственно возле пригородных платформ. Проект прошел экспертизу в конце прошлого года.

Департамент транспорта, в свою очередь, проинформировал, что РЖД и метрополитен заключили договор аренды пешеходного перехода от поездов дальнего следования Ленинградского вокзала к подземному вестибюлю станции метро «Комсомольская» и сейчас разрабатывают проект для строительных работ. Благоустройство перехода планируется в декабре этого года. Что именно это за переход не до конца понятно. Как эти сроки стыкуются с планами РЖД на 2021 год, неизвестно.