Раньше станцией метро «Речной вокзал» пользовались 68 тысяч пассажиров каждый будний день, после открытия станции «Беломорская» их количество снизилось до 48 тысяч. При этом на «Речном» пассажиров все равно осталось почти вдвое больше, чем на «Беломорской».



Такие данные приводит департамент транспорта спустя месяц после открытия новой станции между «Ховрино» и «Речным вокзалом». Каждый будний день станцией метро «Беломорская» пользуются более двух тысяч человек, в основном это жители районов Ховрино и Левобережного. Но часть из них — зеленоградцы: возле станции «Беломорская» останавливается автобус 400 «поостановочный» — это следующая остановка после «Кинотеатр «Нева».