Пожарные обнаружили труп 79-летней зеленоградки в ее квартире в корпусе 1133 в среду, 16 января.

Ее нашли в комнате, в то время как возгорание произошло на кухне. Горели вещи и мебель на площади один квадратный метр. В экспертное бюро отправили материалы, чтобы установить, умерла ли женщина до пожара или отравилась угарным газом. Предварительная причина пожара — неисправная работа электросети, то есть короткое замыкание в розетках, сообщили Zelenograd.ru в МЧС.