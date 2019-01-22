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Пенсионерку нашли мертвой во время тушения пожара 22.01.2019 ZELENOGRAD.RU

Пожарные обнаружили труп 79-летней зеленоградки в ее квартире в корпусе 1133 в среду, 16 января.

Ее нашли в комнате, в то время как возгорание произошло на кухне. Горели вещи и мебель на площади один квадратный метр. В экспертное бюро отправили материалы, чтобы установить, умерла ли женщина до пожара или отравилась угарным газом. Предварительная причина пожара — неисправная работа электросети, то есть короткое замыкание в розетках, сообщили Zelenograd.ru в МЧС.

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