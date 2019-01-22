Водитель «Зеленоградского такси» выехал на разделительный газон, когда ему стало плохо за рулем.

Инцидент произошел около двух ночи 15 января на перекрестке Панфиловского проспекта и Солнечной аллеи. Очевидец, тоже таксист, рассказал Zelenograd.ru, что произошло.

Идущий впереди автомобиль на маленькой скорости съехал с дороги в снег. Был без пассажиров. Водитель другого такси, сначала обогнавший его, увидев случившееся, остановился и вызвал «скорую». Сам рассказчик сразу сообщил о случившемся в диспетчерскую «Зеленоградского такси» и, доставив клиентов до пункта назначения, вернулся к месту происшествия. Там уже работала бригада медиков.

Медики объяснили, что у мужчины случился приступ из-за низкого давления, духоты в машине и нервного перенапряжения. Мимо проезжал полицейский экипаж, но получив ответ, что это не ДТП и что «всё в порядке», поехал дальше.

Водитель — на вид не старше 40 лет — не уточнил, сколько часов уже провел за рулем, но это был его первый день после двухнедельного перерыва. И он очень переживал из-за аренды автомобиля, которая стоит две с половиной тысячи рублей в сутки.

Через полтора часа после приступа таксист, после оказанной ему медицинской помощи, смог самостоятельно уехать домой, куда его отправили с рекомендацией выспаться. Госпитализация не потребовалась.

Месяцем ранее, 17 декабря, водитель пассажирского микроавтобуса, ехавшего по улице Логвиненко в сторону Андреевки, скончался за рулем. Как сообщили Zelenograd.ru в полиции, разбирательство по этому делу не закончено.

В обоих случаях обошлось без серьезных ДТП с участием пешеходов или других транспортных средств.

К слову, сервис «Яндекс. Такси» предложил другим агрегаторам обмениваться данными о том, сколько водители проводят времени за рулем, чтобы исключить переработки. С такой инициативой компания выступила после наезда таксиста на пешеходов в Москве, пишет ресурс dp.ru.