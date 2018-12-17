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Микроавтобус выехал на тротуар после смерти водителя 17.12.2018 ZELENOGRAD.RU

Это случилось в понедельник около 9:30 утра. Пассажирский микроавтобус Ford ехал со стороны улицы Логвиненко в сторону Андреевки. Но после перекрестка поехал прямо и заехал на тротуар возле светофора. О происшествии очевидцу Равилю К. рассказал водитель такси, находившийся на месте события. По его словам, водителю стало плохо за рулем и он, проехав перекресток, остановился уже на тротуаре. О пострадавших пассажирах или пешеходах не сообщается.

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